Котельничанин украл 60 бутылок водки

СЕГОДНЯ 11:18 2019-05-17T11:18:32+03:00

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В Котельниче сотрудники полиции по горячим следам раскрыли кражу из домика пенсионерки. В нем 64-летняя женщина постоянно не проживала, однако, хранила там кое-какие вещи. В том числе, три ящика водки. В домик забрался грабитель и все три ящика вынес. Пропажу женщина обнаружила не сразу – спустя несколько дней. Сразу заявила в полицию. Силовики провели расследование. Воришкой оказался местный 47-летний житель. Кстати, ранее судимый.

Водку он выпить всю не успел – почти все конфисковали при обыске сотрудники полиции. Так что ущерб в 18 тысяч практически возмещен.

- Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище», - комментируют в пресс-службе УМВД России по Кировской области. - На время проведения расследования подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

ИСТОЧНИК KP.RU