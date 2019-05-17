В Кирове в день защиты детей запретят продажу алкоголя

СЕГОДНЯ 10:08 2019-05-17T10:08:28+03:00

За нарушение запрета магазин могут оштрафовать на 300 тысяч рублей

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Традиционно 1 июня в Кирове не будут продавать алкоголь в розничных магазинах. Шестой год в Кировской области действует постановление регионального правительства «Об установлении дополнительных ограничений времени, условий и мест розничной продажи алкогольной продукции на территории Кировской области». Магазинам запрещено продавать алкоголь в дни, когда проводится Последний звонок, в День защиты детей (1 июня), День молодежи (последнее воскресенье июня) и День знаний (1 сентября).

- В 2018 году в Международный день защиты детей были выявлены факты продажи алкоголя в 63 торговых объектах, - сообщает правительство Кировской области. - Организации, допустившие правонарушения, привлекли к административной ответственности. Во избежание совершения административных правонарушений в области розничной продажи алкогольной продукции министерство призывает соблюдать нормы федерального и регионального законодательства в соответствующей сфере деятельности.

ВАЖНО

Нарушение особых требований и правил розничной продажи алкогольной продукции влечет административный штраф: на должностных лиц в размере от 20 000 до 40 000 рублей, на юридических лиц — от 100 000 до 300 000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU