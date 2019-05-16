2019-05-16T11:43:12+03:00
Происшествия

За убийство в Коминтерне будут судить 46-летнего кировчанина

Мужчина убил знакомую и покалечил ее сожителя
Алена ЗАЙЦЕВА
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50-летие убийца рискует встретить в камере. Фото: архив «КП»50-летие убийца рискует встретить в камере. Фото: архив «КП»
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В суд передано уголовное дело по двум статьям ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство» и ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Покушение на убийство». 46-летнему жителю областного центра грозит 15 лет провести в колонии строго режима.

Началось все с банальной пьянки: 46-летний мужчина пришел в гости к своим знакомым. На кухне посидели, выпили. Поссорились. Гость схватил нож и несколько раз ударил 49-лет него хозяина квартиры. Решил, что мужик умер и поспешил скрыться. Однако в коридоре на него напала 40-летняя хозяйка – сожительница раненого хозяина. А уже ей «гость» нанес более 17 ударов ножом.

- Обвиняемый с места происшествия сбежал, на попутных машинах он добрался до квартиры своего товарища, которому рассказал о произошедшем, - сообщает СУ СК РФ по Кировской области. - Хозяин дома, придя в себя и увидев в коридоре свою сожительницу, не подающей признаков жизни, позвонил знакомому и рассказал о трагедии. Последний вызвал «Скорую медицинскую помощь» и полицию. Прибывшие в квартиру потерпевших медики смогли спасти хозяина дома, но его сожительницу спасти не удалось. Травмы оказались не совместимые с жизнью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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