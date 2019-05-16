2019-05-16T11:39:01+03:00
Общество

Руководство «Биохимзавода» прокомментировало ситуацию с неприятными запахами в Кирове

Гендиректор утверждает, что на предприятии идет полный контроль выбросов
Анна КРЮКОВА
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Неприятный запах с территории идет из-за концентрации множества заводов в одном местеНеприятный запах с территории идет из-за концентрации множества заводов в одном местеФото: Евгения ГУСЕВА
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На «Биохимзаводе» в среду, 15 мая, состоялся пресс-завтрак, на котором журналистам рассказали о причинах неприятного запаха в городе. На заводе сообщили, что с 2016 по 2019 год на территории предприятия не произошло ни одного аварийного выброса в атмосферу. Кроме того, воздух в санитарно-защитной зоне каждые шесть часов проверяют на содержание опасных веществ. За последние три года допустимые концентрации не были превышены. Об этом сообщает интернет-портал «Свойкировский.рф».

Однако гендиректор «Биохимзавода» Дмитрий Пантелеев согласен с тем, что неприятный запах с территории все-таки идет. По его мнению, причина - в концентрации множества заводов в одном месте.

- Предприятия, которые рядом с нами находятся, не картошку жарят, - отметил руководитель. - Они все работают, но почему-то их никто не беспокоит. Вам трудно, наверное, поверить, что кирпичный завод является одним из самых экологически вредных предприятий. В стране нет ни одного предприятия, где кирпичный завод находится в центре города, - сказал Гордин, - Его несколько раз проверял наш экологический центр. Оттуда идут неприятные запахи. Все остальные предприятия тоже входят в нашу зону и вносят свой вклад, а населения почему-то уверено, что все это Биохимзавод, они не понимают, что у нас идет полный контроль всех наших выбросов.

Также Дмитрий Пантелеев отметил, что источником неприятных запахов являются очистные сооружения. Однако ремонт и мониторинг там ведется постоянно. Каждый год проводится глубокая реконструкция сооружений. Так, в 2017 -2018 годах на эти цели потратили 80 миллионов рублей. В 2019 году планируют вложить еще 20 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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