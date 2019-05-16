Кировские автобусы заправляли печным топливом: виновных отправили за решетку

СЕГОДНЯ 10:37 2019-05-16T10:37:33+03:00

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В среду, 15 мая, Октябрьский районный суд вынес приговор экс-замгендиректора «АТП» Анатолию Криволапову и директору компании-поставщика Сергею Бушуеву. Их признали виновными в мошенничестве в сфере предпринимательской деятельности. Об этом сообщает интернет-портал «Свойкировский.рф».

В суде доказали, что Анатолий Криволапов и Сергей Бушуев вступили в преступный сговор. Они в 2014-2016 годах поставляли в городское «Автотранспортное предприятие» » печное и судовое топливо под видом дизельного. В результате, «АТП» был причинен ущерб суммой в 23 миллиона рублей. Также из-за заправки таким топливом двигатели автобусов стали чаще ломаться.

В итоге, фигуранты дела о печном топливе получили реальные сроки. Так, Бушуев проведет за решеткой три года, Криволапов - 2 года и 9 месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU