Чем бы дитя ни тешилось, лишь бы не вешалось: кировские школьники придумали новую смертельно-опасную игру

15 Май 18:48 2019-05-15T18:52:27+03:00

Подростки прыгают с высоты в петлю, прикрепленную к потолку, и виснут на ней

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Кировские мамочки ошарашены: только дети забыли о таких страшных играх, как «собачий кайф», «синий кит» (запрещенное в России движение - Ред) и «Момо», как среди подростков появилась новое опасное развлечение, окрещенное в социальных сетях «Парни, прощайте». Дети ради забавы готовы расстаться с жизнью, повиснув в петле.

- Дорогие кировские мамочки! - написала в одной из групп Светлана Лобанова. - На территории детского сада №133, в районе автовокзала были замечены опасные игры, граничащие с самоубийством. Со словами «Пацаны, прощайте!» подростки, которым на вид лет одиннадцать по очереди прыгают в петлю. На замечания взрослых дети не реагируют. Позаботьтесь о безопасности своих детей!

Как пояснила «Комсомолке» девушка, петлю подростки прикрепили к шиферной крыше веранды на территории детского сада. Два приятеля сначала бегали вокруг, пока их общий друг готовился к прыжку.

- Один из парней сидел на кирпичной стене, потом крикнул друзьям «Парни прощайте!» и прыгнул головой прямо в петлю - так и повис! - рассказывает девушка. - Двое потом к нему присоединились, и они по очереди совершали прыжки. Держались руками за петлю, а голова и шея полностью в нее просунуты. Они как будто висели на перекладине, только с петлей на шее...«Играли» они так минут пять, а потом убежали.

Пока это первый случай новой детской забавы, просочившийся в социальные сети. Однако, кто знает, вдруг кировские дети уже вовсю играют в виселицу в забытых подворотнях, и в скором времени это занятие перерастет в полномасштабные гонки подростков со смертью?

ИСТОЧНИК KP.RU