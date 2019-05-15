2019-05-15T13:41:48+03:00
Общество

«Ночь музеев» в 2019 Киров: загадки и мистика в музее истории Хлынова

18 мая пройдет всемирная акция «Ночь музеев»
Елизавета Захарова
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В музее истории Кирова пройдет мистическая ночь. Фото: museyhlynov.ruВ музее истории Кирова пройдет мистическая ночь. Фото: museyhlynov.ru
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В музее истории Хлынова в этом году пройдет мистическая «Ночь музеев». Для полуночных посетителей двери откроются в 18.00. До десяти часов вечера гости смогут побывать во всех залах музея и погрузиться в атмосферу эпохи Хлынова. Все экскурсии будут работать в интерактивном режиме.

В зале №1 развернется карта старого города и хлыновский кремль XVII века. Каждый из присутствующих сможет найти свой дом, улицу и узнать, что было ранее на этом месте.

Второй зал музея станет самым загадочным и мистическим. Он расскажет о подземных ходах, на которых стоит наш город.

По предположениям организаторов, в третий зал выстроиться очередь, потому что там в русской избе будут гадать. Гостям расскажут о том, как пророчили будущее наши предки, а также поведают о традициях русской избы, ее тайнах и загадках.

А на улице, во дворе музея развернется фотозона-примерочная «Назад в Хлынов». Кировчане смогут отправиться на несколько веков назад и примерить на себе народные образы жителей Руси.

В этот день в музее будет работать антикофейня «Самовар на шишках», где желающим предложат отведать ароматный иван-чай по всем русским традициям.

А в творческой гостиной «У Никитских ворот» состоятся два концерта кировских музыкантов: в 18.00 выступил скиффл-группа Los Chotatamos, участники которой играют на контратазе, банджо, баяне, укулеле и стиральной доске, а в 19.30 - этномузыкальный коллектив «Облака издалека» исполняют кельтские, восточные мелодий и медитативные импровизации в стиле world music.

Где: Музей истории Хлынова, Герцена, 15 В

Когда: 18 мая, 18.00-22.00

Вход свободный

ИСТОЧНИК KP.RU

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