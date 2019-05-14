Хитрая схема: чтобы не платить долги, кировчанин прятал авто на работе, а жене отдавал всю зарплату «на алименты»

14 Май 14:32 2019-05-14T14:32:37+03:00

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Долги за коммуналку жителя улицы Лесозаводской горда Кирова «всплыли» во время разбирательства по просрочке платежей по кредитам. Общая сумма, которую был должен житель областного центра, – порядка миллиона рублей. В этом списке долгов были и просроченные квитанцию за электроэнергию.

Все документы ушли в суд, который постановил – взыскать всю сумму с должника. В дело вступила служба судебных приставов. Однако найти имущество должника оказалось не так просто.

- Хитрые уловки злостного неплательщика разгадали судебные приставы, - рассказали в кировском филиале «ЭнергосбыТ Плюс». - Имея постоянную работу и не желая расплачиваться по кредитам и долгам, должник заключил с бывшей супругой мировое соглашение, по которому 100 % своей заработной платы отдавал ей - якобы, в уплату алиментов. Один из кредиторов хитреца обратился в суд за признанием мирового соглашения незаконным. В итоге соглашение было отменено судом, и сейчас на доходы должника обращено взыскание в установленном законом порядке.

Но это оказалась не единственная хитрая схема, которую изобрел должник, чтобы скрыть свое имущество. Было установлено, что принадлежащий ему по праву собственности автомобиль, находившийся в розыске, должник ежедневно прятал от судебного пристава… на территории предприятия своего работодателя в закрытом гараже. На автомобиль должника был наложен арест, а имущество передано на принудительную реализацию.

По закону на одного ребенка удерживают 25% от получки, на двоих детей – 33%, на троих и более – 50%.

Кстати, за электроэнергию житель частного дома не платил в 2016 году. Тогда энергетики подавали на мужчину в суд. И после решения суда он выплатил все 11 тысяч долга.

ИСТОЧНИК KP.RU