Хитрая схема: чтобы не платить долги, кировчанин прятал авто на работе, а жене отдавал всю зарплату «на алименты»
Долги за коммуналку жителя улицы Лесозаводской горда Кирова «всплыли» во время разбирательства по просрочке платежей по кредитам. Общая сумма, которую был должен житель областного центра, – порядка миллиона рублей. В этом списке долгов были и просроченные квитанцию за электроэнергию.
Все документы ушли в суд, который постановил – взыскать всю сумму с должника. В дело вступила служба судебных приставов. Однако найти имущество должника оказалось не так просто.
- Хитрые уловки злостного неплательщика разгадали судебные приставы, - рассказали в кировском филиале «ЭнергосбыТ Плюс». - Имея постоянную работу и не желая расплачиваться по кредитам и долгам, должник заключил с бывшей супругой мировое соглашение, по которому 100 % своей заработной платы отдавал ей - якобы, в уплату алиментов. Один из кредиторов хитреца обратился в суд за признанием мирового соглашения незаконным. В итоге соглашение было отменено судом, и сейчас на доходы должника обращено взыскание в установленном законом порядке.
Но это оказалась не единственная хитрая схема, которую изобрел должник, чтобы скрыть свое имущество. Было установлено, что принадлежащий ему по праву собственности автомобиль, находившийся в розыске, должник ежедневно прятал от судебного пристава… на территории предприятия своего работодателя в закрытом гараже. На автомобиль должника был наложен арест, а имущество передано на принудительную реализацию.
По закону на одного ребенка удерживают 25% от получки, на двоих детей – 33%, на троих и более – 50%.
Кстати, за электроэнергию житель частного дома не платил в 2016 году. Тогда энергетики подавали на мужчину в суд. И после решения суда он выплатил все 11 тысяч долга.
ИСТОЧНИК KP.RU