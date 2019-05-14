2019-05-14T10:42:58+03:00
Общество

Внимание! Розыск: 48-летнего кировчанина ищут с 11 мая

С тех пор местонахождение мужчины неизвестно
Елизавета Захарова
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В Кирове пропал 48-летний мужчинаВ Кирове пропал 48-летний мужчина
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Поисковый отряд «Лиза Алерт Киров» начал новый поиск. Добровольцы и волонтеры ищут 48-летнего Алексея Куклина. Последний раз он выходил на связь с родственниками и близкими 11 мая в 23.20. С тех пор о нем и его местонахождении ничего не известно.

Алексей Николаевич ростом 175 сантиметров, плотного телосложения. Из особых примет: мужчина лысый, глаза карие, на левом глазу - бельмо.

Кировчанин был одет в футболку и синие джинсовые куртку и брюки, на голове черная кепка, на ногах - ботинки такого же цвета. С собой была черная матерчатая сумка.

Если у вас есть какая-либо информация о пропавшем человеке, сообщите ее по телефонам: 8(800)700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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