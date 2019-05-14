Внимание! Розыск: 48-летнего кировчанина ищут с 11 мая
Поисковый отряд «Лиза Алерт Киров» начал новый поиск. Добровольцы и волонтеры ищут 48-летнего Алексея Куклина. Последний раз он выходил на связь с родственниками и близкими 11 мая в 23.20. С тех пор о нем и его местонахождении ничего не известно.
Алексей Николаевич ростом 175 сантиметров, плотного телосложения. Из особых примет: мужчина лысый, глаза карие, на левом глазу - бельмо.
Кировчанин был одет в футболку и синие джинсовые куртку и брюки, на голове черная кепка, на ногах - ботинки такого же цвета. С собой была черная матерчатая сумка.
Если у вас есть какая-либо информация о пропавшем человеке, сообщите ее по телефонам: 8(800)700-54-52 или 112.
ИСТОЧНИК KP.RU