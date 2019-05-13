В Кировской области в майские праздники горели семь лесов
17,33 гектаров лесных массивов пострадали от пожаров за прошедшие выходные. Эти инциденты произошли с 9 по 12 мая в семи лесничествах Кировской области: Вятскополянском, Верхошижемском, Мурашинском, Нолинском, Опаринском, Парковом и Шабалинском.
- Вблизи населенных пунктов, на расстоянии менее одного километра, возникло 4 лесных пожара на площади 5,03 гектаров, - сообщают в министерстве лесного хозяйства Кировской области. - Всего на 13 мая с начала пожароопасного сезона ликвидировано 16 лесных пожаров на площади 25,41 гектаров.
Основной причиной ЧП стало неосторожное обращение с огнем и нарушение требований пожарной безопасности.
Напомним, что в 2010 году во многих регионах России массово горели леса. Вся страна буквально задыхалась от едкого дыма. В Кировской области ущерб от стихийного бедствия оценили в 75 миллионов рублей. В тот год произошло более 600 лесных пожаров.
ИСТОЧНИК KP.RU