В Кировской области в майские праздники горели семь лесов

СЕГОДНЯ 19:20 2019-05-13T19:20:23+03:00

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17,33 гектаров лесных массивов пострадали от пожаров за прошедшие выходные. Эти инциденты произошли с 9 по 12 мая в семи лесничествах Кировской области: Вятскополянском, Верхошижемском, Мурашинском, Нолинском, Опаринском, Парковом и Шабалинском.

- Вблизи населенных пунктов, на расстоянии менее одного километра, возникло 4 лесных пожара на площади 5,03 гектаров, - сообщают в министерстве лесного хозяйства Кировской области. - Всего на 13 мая с начала пожароопасного сезона ликвидировано 16 лесных пожаров на площади 25,41 гектаров.

Основной причиной ЧП стало неосторожное обращение с огнем и нарушение требований пожарной безопасности.

Напомним, что в 2010 году во многих регионах России массово горели леса. Вся страна буквально задыхалась от едкого дыма. В Кировской области ущерб от стихийного бедствия оценили в 75 миллионов рублей. В тот год произошло более 600 лесных пожаров.

ИСТОЧНИК KP.RU