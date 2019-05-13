2019-05-13T18:35:47+03:00
Общество

Брусчатку на Спасской отремонтируют в ближайшие дни

Большая яма образовалась на пешеходной части улицы
Анна КРЮКОВА
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В День Победы провал не был огороженВ День Победы провал не был огороженФото: Анна КРЮКОВА
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Жители города пожаловались в соцсетях на «просевшую брусчатку» на Спасской. Большая яма появилась на пешеходной части улицы. Кировчане были вынуждены обходить провал и в День Победы, 9 мая. Тогда яма еще не была огорожена.

- Провал брусчатки планируют отремонтировать на этой неделе, - пояснили «Комсомолке» в администрации Кирова.

Жители города жалуются на большую яму на пешеходной части Фото: Анна КРЮКОВА

Жители города жалуются на большую яму на пешеходной частиФото: Анна КРЮКОВА

Фото: Анна КРЮКОВА

Сейчас на месте провала установили предупреждающий знак. Когда на Спасской заменят всю «просевшую» брусчатку пока неизвестно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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