Брусчатку на Спасской отремонтируют в ближайшие дни

СЕГОДНЯ 18:35 2019-05-13T18:35:47+03:00

В День Победы провал не был огорожен Фото: Анна КРЮКОВА

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Жители города пожаловались в соцсетях на «просевшую брусчатку» на Спасской. Большая яма появилась на пешеходной части улицы. Кировчане были вынуждены обходить провал и в День Победы, 9 мая. Тогда яма еще не была огорожена.

- Провал брусчатки планируют отремонтировать на этой неделе, - пояснили «Комсомолке» в администрации Кирова.

Жители города жалуются на большую яму на пешеходной частиФото: Анна КРЮКОВА

Фото: Анна КРЮКОВА

Сейчас на месте провала установили предупреждающий знак. Когда на Спасской заменят всю «просевшую» брусчатку пока неизвестно.

ИСТОЧНИК KP.RU