2019-05-13T13:37:06+03:00
Общество

В Орловском районе произошло ДТП из-за лося: пострадала 8-летняя девочка и двое взрослых

Что случилось с животным, неизвестно
Евгений ДЕМИХОВ
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От удара капот машины смялся. Фото: УГИБДД УМВД России по Кировской областиОт удара капот машины смялся. Фото: УГИБДД УМВД России по Кировской области
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Сохатый неожиданно выскочил на дорогу перед «Фольксвагеном». 26-летний водитель фургона даже не успел среагировать. Лось выскочил на дорогу и налетел на машину.

- ДТП произошло 9 мая, в 14.45 часов, на 377-м километре федеральной дороги «Вятка» в Орловском районе, - уточнили в УГИБДД УМВД России по Кировской области. - В результате три пассажира фургона получили травмы. Госпитализация им не потребовалась.

19-летняя девушка, 36-летняя женщина и 8-летняя девочка получили легкие травмы. А вот что стало с животным, неизвестно.

Кстати, за прошедшие выходные (9-12 мая) на дорогах в районах Кировской области произошло девять ДТП, в которых погибли три человека, еще 12 получили травмы разной степени тяжести.

ИСТОЧНИК KP.RU

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