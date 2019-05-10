В Кирове появились контейнеры для раздельного сбора пластика

СЕГОДНЯ 19:21 2019-05-10T19:21:02+03:00

В Кирове в скором времени повсеместно начнут появляться контейнеры для сбора пластика. Фото: kirovreg.ru

До этого они были установлены лишь в Нолинске и его пригороде

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В Кирове стали появляться контейнеры для раздельного сбора пластика. Эта радостная для экологов и неравнодушных к природе кирвочан новость появилась сегодня на сайте правительства Кировской области. До недавнего времени такие боксы стояли лишь в Нолинске и его пригородных поселениях.

На данный момент такая практика для Кировской области совершенно не популяризирована. Чтобы система начала работать надо тщательно разобрать и обдумать весь процесс от установки контейнеров и сбора фракций до дальнейшей ее эксплуатации.

К примеру, в Котельниче есть производство щетин, которая работает с дробленым пластиком. Данное сырье как раз-таки можно получать из контейнеров для пластика, установленных по всей области.

На данный момент власти разрабатывают документацию, регламентирующий порядок раздельного сбора ТКО.

— Контейнеры устанавливаем бесплатно на договорной основе, в день – по 5-6 штук, - подчеркнул председатель Ассоциации производителей, импортеров товаров, переработчиков отходов и сырья Кировской области Николай Князев. - Большой спрос есть у хозяйствующих субъектов, которые заинтересованы в уменьшении объемов отходов, и у садовых товариществ.

В ближайшее время контейнеры для пластика появятся еще и в Кирово-Чепецке.

ИСТОЧНИК KP.RU