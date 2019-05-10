За год в Кировской области умерло 3000 ветеранов

СЕГОДНЯ 18:35 2019-05-10T18:35:03+03:00

К 74-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне в регионе осталось меньше четырех тысяч героев

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До 74-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне дожили лишь 3800 кировских ветеранов. Еще год назад их было почти шесть с половиной тысяч. Среди них и участники военных действий, и труженики тыла и узники концлагерей, жители блокадного Ленинграда. Об этом сообщил портал «Свой кировский», ссылаясь на областной совет ветеранов.

- 22 июня 1941 года в ряды добровольцев записались 700 жителей города Кирова, - назвали цифры в совете. - Всего за годы войны на фронт ушло более шестисот тысяч кировчан. Треть из них домой не вернулась.

Напомним, что в годы Великой Отечественной войны в Киров были эвакуированы и госпитализированы люди с фронта, из блокадного Ленинграда. Город стал местом подготовки военных кадров. На Вятку «перенесли» 115 предприятий.

ИСТОЧНИК KP.RU