2019-05-10T13:03:25+03:00
Общество

К празднику Великой Победы в Кирове высадили 4500 цветов

Растения украсили все городские мемориальные зоны
Елизавета Захарова
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Первостепенными объектами для озеленения стали мемориалы и памятники. Фото: admkirov.ruПервостепенными объектами для озеленения стали мемориалы и памятники. Фото: admkirov.ru
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К Дню Победы 2019 года в Кирове высадили 4500 цветов. За три дня работники озеленили все главные мемориальные зоны города: Театральную площадь, парк Победы, «Вечный огонь» на набережной Грина, клумбы у танка на Октябрьском проспекте.

- В основном это те растения, которые хорошо вписываются в городскую среду, имеют хорошую устойчивость к переменам погоды: жёлтые и оранжевые бархатцы, виола фиолетовая, красная, жёлтая, - отметили специалисты в департаменте городского хозяйства.

Массовая высадка цветов коснулась и площади Победы в Нововятске, памятников в поселке Порошино, селах Малая Субботиха, Лянгасово, Дороничи, в микрорайоне Красный химик. Также цветники разбили и на Старо-Макарьевском и Мезринском кладбищах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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