В Кировской области могут оштрафовать 73 ИП, которые торгуют алкоголем
Предприниматели не предоставили декларации
Предприниматели должны были предоставить декларации в течение 1 квартала 2019 годаФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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В Кировской области 73 ИП могут получить штрафы. В течение 1 квартала 2019 года предприниматели должны были предоставить декларации об объемах продаж алкоголя, однако не сделали этого.
- В отношении предпринимателей будут возбуждены дела об административном правонарушении, - пояснили в Министерстве экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области. - Им грозит штраф.
Должностным лицам придется выплатить от пяти до десяти тысяч рублей. Юрлицам - от 50 до 100 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU