В Кировской области могут оштрафовать 73 ИП, которые торгуют алкоголем

СЕГОДНЯ 15:33 2019-05-08T15:33:25+03:00

Предприниматели должны были предоставить декларации в течение 1 квартала 2019 года Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

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В Кировской области 73 ИП могут получить штрафы. В течение 1 квартала 2019 года предприниматели должны были предоставить декларации об объемах продаж алкоголя, однако не сделали этого.

- В отношении предпринимателей будут возбуждены дела об административном правонарушении, - пояснили в Министерстве экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области. - Им грозит штраф.

Должностным лицам придется выплатить от пяти до десяти тысяч рублей. Юрлицам - от 50 до 100 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU