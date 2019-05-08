2019-05-08T14:59:35+03:00
Общество

Автомобиль Никиты Белых выставят на продажу

Вырученные средства пойдут в счет уплаты штрафа
Алена ЗАЙЦЕВА
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Авто Никиты Белых выставят на продажуАвто Никиты Белых выставят на продажуФото: Валерий РОМАНОВ
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- Наконец-то конфискуют в пользу государства пафосный Nissan Никиты Белых, - рассказала супруга экс-губернатора Екатерина Белых. - Еще «элитный алкоголь» - четыре бутылки самогона и пару часов. No comments.

Напомним, что бывшего губернатора Кировской области Никиту Белых задержали в Москве 24 июня 2016 года при получении помеченных 100 тысяч евро. 1 февраля 2018 года Пресненский суд признал Белых виновным в получении взятки и приговорил к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу свыше 48 миллиона рублей.

На данный момент Белых отбывает наказание в колонии Рязанской области. Работает библиотекарем, получает зарплату 7000 рублей в месяц. Часть зарплаты уходит на погашение штрафа. Также при обысках был наложен арест на имущество – автомобиль Nissan, который использовался как служебный и четыре бутылки самогона, которые в протоколе значились, как «элитный алкоголь». Также были описаны наручные часы. Все эти вещи и уйдут с молотка через службу судебных приставов. А вырученные деньги также пойдут в счет уплаты штрафа, наложенного судом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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