2019-05-08T12:57:50+03:00
Происшествия

В Первомайском суде на два года за кражу осудили цыганку

Женщина украла кошелек с деньгами и банковскими картами
Алена ЗАЙЦЕВА
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Два года проведет воровка в колонии общего режимаДва года проведет воровка в колонии общего режимаФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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60-летняя женщина только в сентябре освободилась из мест не столь отдаленных. И уже в октябре прошлого года вновь попалась на краже. Было возбуждено уголовное дело по п. «в, г» ч. 2 ст. 158 УК РФ «Тайное хищение чужого имущества, с причинением значительного ущерба гражданину, из сумки, находившейся при потерпевшей».

- С 15.30 до 15.46 30 октября, находясь в помещении одного из ТЦ Кирова на улице Ленина, цыганка увидела ранее незнакомую женщину, на локте которой была незакрытая дамская сумка, - сообщает прокуратура Первомайского района. - После чего решила тайно похитить деньги либо иное ценное имущество, для чего стала наблюдать за потерпевшей, чтобы воспользоваться моментом для кражи из сумки имущества и денег. Потерпевшая вышла на остановку общественного транспорта, расположенную у торгового центра, а цыганка вышла вслед за ней.

Пока женщина с сумкой разговаривала по телефону, 60-летняя - теперь уже осужденная - вытащила из сумки портмоне, в котором находились деньги и банковские карты. Ущерб насчитали в 23 400 рублей.

На суде женщина вину не признала. Причем она была неоднократно судима за аналогичные преступления. В итоге суд приговорил пожилую женщину к двум годам колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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