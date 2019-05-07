2019-05-07T14:45:09+03:00
Общество

В Кирове в девятый раз прошел автопробег «Дорогами Победы»

В мероприятии задействовали шесть автомобилей
Анна КРЮКОВА
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Фото: duma.mo-kirov.ruФото: duma.mo-kirov.ru
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Во вторник, 7 мая, в Кирове состоялся автопробег «Дорогами Победы». Мероприятие прошло в нашем городе в девятый раз по инициативе регионального отделения ДОСААФ России. Об этом сообщили в пресс-службе Кировской гордумы.

- Автопробег призван еще раз напомнить нам о тех, кто отдал свои жизни за будущее человечества, - отметила глава города Елена Ковалева на мероприятии. - Увидев эту автоколонну на улицах города, пусть каждый на секунду замрет, склонив голову в знак благодарности за бесценный дар - возможность жить под мирным небом.

Фото: duma.mo-kirov.ru

Фото: duma.mo-kirov.ru

На мероприятии побывали ветераны Великой Отечественной войны, блокадники, узники концлагерей и представители организации «Боевое братство». После минуты молчания они возложили цветы к монументу на площади Маршала Конева.

Фото: duma.mo-kirov.ru

Фото: duma.mo-kirov.ru

Затем участники автопробега стартовали к мемориалу памяти на территории ДК «Россия» в Нововятском районе. В этом году в мероприятии задействовали шесть автомобилей, в том числе военные грузовики «Урал» и «Тигр».

ИСТОЧНИК KP.RU

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