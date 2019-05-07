2019-05-07T08:51:37+03:00
Общество

В Кирове разыскивают 15-летнюю школьницу

Девочка ушла из дома 6 мая
Анна КРЮКОВА
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Девочка ушла в школу и не вернулась. Фото: vk.com/lizaalert_kirovДевочка ушла в школу и не вернулась. Фото: vk.com/lizaalert_kirov
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В Кирове пропала 15-летняя Елизавета Елькина. В последний раз девочку видели в понедельник, 6 мая. В этот день она ушла в школу и не вернулась. Поиски пропавшей начали сотрудники полиции и волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт».

Приметы Елизаветы: рост 164 сантиметра, среднего телосложения, светлые волосы чуть ниже плеч, голубые глаза. Девочка была одета в светло-бежевый пиджак в цветочек, черное платье, черные колготки и черные туфли. С собой у школьницы была белая лаковая сумка.

Если вам что-либо известно о местонахождении девушки, просьба сообщить об этом по номерам: 8(800)700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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