Отопительный сезон в Кирове закончился

СЕГОДНЯ 12:39 2019-05-06T13:02:22+03:00

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В ближайшие сутки все дома города Кирова будут отключены от отопления. Илья Шульгин подписал соответствующее постановление. Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации.

- В минувшие праздники погода была нестабильной, - пояснили в департаменте городского хозяйства. - Из-за сильного ветра и похолодания в вечернее и ночное время было принято решение сохранить отопление в домах кировчан до 6 мая: у многих маленькие дети, кроме того, при снижении температуры в квартирах пожилые люди чувствуют себя не комфортно.

Кроме того, в департаменте подчеркнули, что в соцучреждениях здравоохранения, образования и социально-культурной сферы отопление будет отключено только по заявкам руководителей.

Стоит отметить, что отключение отопления никак не повлияет на водоснабжение. По постановлению сити-менеджера, ресурсоснабжающие организации должны обеспечить бесперебойную работу систем горячего водоснабжения до проведения гидравлических испытаний.

ИСТОЧНИК KP.RU