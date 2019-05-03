2019-05-03T15:08:37+03:00
Общество

Мафию и Монополию нельзя: Никита Белых провел турнир по настольным играм в колонии

Экс-губернатор Кировской области признается, что некоторые «настолки» пришлось отстаивать перед руководством
Евгений ДЕМИХОВ
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Сейчас Никита Юрьевич работает библиотекарем и занимается просвещением заключенныхСейчас Никита Юрьевич работает библиотекарем и занимается просвещением заключенныхФото: Алена ЗАЙЦЕВА
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- Таблицы, сетки, четвертьфиналы, рейтинги. Все по-взрослому, - делится своими впечатлениями бывший губернатор Кировской области Никита Белых. - Начальство удовлетворено - продолжаем. После провел рабочее совещание с заинтересованными людьми (это, кстати, главный результат - есть заинтересованные!) о том, что нужно добавить на следующем этапе.

Организовать турнир по настольным играм в колонии оказалось делом непростым. Например, Мафию и Монополию руководство сразу отвергло. В первом случае пояснили: нехорошо с воспитательной точки зрения. А вот во втором заявили, мол, даже игрушечные деньги вызывают азарт.

Но Никите Юрьевичу удалось убедить, что некоторые другие игры пойдут только на пользу заключенным. Так на турнире играли в шашки, нарды, Эрудит и Имаджинариум. На первую игру пришли 65 человек, что экс-губернатор считает прорывом.

Кстати, выбить место для проведения турнира было тоже сложно. Библиотека маленькая - вмещает, помимо книг, только три рабочих места. Но руководство колонии пошло навстречу и выделило столовую на время между завтраком и обедом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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