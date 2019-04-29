«Удалось избежать гибели людей»: в Кирове инспектор ДПС спас сотрудников горящего кафе

СЕГОДНЯ 16:19 2019-04-29T16:42:58+03:00

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В Кирове инспектор ДПС Андрей Красных спас двух людей из горящего кафе. ЧП произошло на 15-м километре федеральной дороги «Вятка» около 01.00. В этот момент мужчина как раз находился на посту неподалеку от придорожного кафе. Инспектор увидел дым, сообщил об этом в дежурную часть ГИБДД и МЧС и бросился на помощь работникам заведения.

- Не испугавшись густого дыма, полицейский вошел в здание, разбудил двух работников кафе и помог им выйти на улицу, - пояснили в УМВД России по Кировской области. - Затем лейтенант вернулся в помещение, нашел очаг возгорания и начал тушить огонь.

Андрей Красных увидел густой дым и бросился на помощь. Фото: 43.мвд.рф

Также в ведомстве отметили, что благодаря оперативным действиям Андрея Красных во время пожара удалось избежать гибели людей.

Напомним, что 21 марта кировские росгвардейцы спасли из пожара на Цеховой женщину с ребенком. Мужчины поймали мальчика, которому пришлось прыгать из окна.

ИСТОЧНИК KP.RU