2019-04-26T21:05:14+03:00
Общество

Кировчанин обнаружил в Ганино мину

На место выехали силовые структуры
Елизавета Захарова
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Сейчас на месте работают саперыСейчас на месте работают саперыФото: Андрей АБРАМОВ
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В пятницу, 26 апреля, вечером в Ганино нашли мину. Опасный предмет лежал у забора дома №3 по улице Опалевской. Об этом «Комсомолке» сообщил инсайдер.

- Местный житель действительно нашел на участке предмет, который по внешнему виду принял за боеприпас, - прокомментировали «Комсомолке» в пресс-службе УМВД России по кировской области. - Мужчина посчитал, что ржавый предмет может представлять угрозу и сообщил об этом в органы.

Сейчас на месте работают специалисты-саперы, Росгвардия и ОМОН. Также к месту, где обнаружили мину, приехала скорая помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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