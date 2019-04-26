Кировчанин обнаружил в Ганино мину
На место выехали силовые структуры
Сейчас на месте работают саперыФото: Андрей АБРАМОВ
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В пятницу, 26 апреля, вечером в Ганино нашли мину. Опасный предмет лежал у забора дома №3 по улице Опалевской. Об этом «Комсомолке» сообщил инсайдер.
- Местный житель действительно нашел на участке предмет, который по внешнему виду принял за боеприпас, - прокомментировали «Комсомолке» в пресс-службе УМВД России по кировской области. - Мужчина посчитал, что ржавый предмет может представлять угрозу и сообщил об этом в органы.
Сейчас на месте работают специалисты-саперы, Росгвардия и ОМОН. Также к месту, где обнаружили мину, приехала скорая помощь.
ИСТОЧНИК KP.RU