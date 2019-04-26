Столяр-станочник украл рельсы и получил 200 часов обязательных работ

СЕГОДНЯ 15:26 2019-04-26T15:26:14+03:00

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41-летний житель Кирова решил украсть рельсы и сдать их в чермет. Однако понял, что сам с задачей не справится, привлек еще двоих приятелей. Однако о том, что это кража, их якобы не уведомил.

- Знакомый подсудимого согласился купить рельсы, думая, что они принадлежат мужчине на законных основаниях, - комментируют в прокуратуре Первомайского района. - В связи с чем, сам обеспечил подсудимого техникой для производства демонтажа, резки и вывоза рельсов.

Еще двое знакомых столяра-станочника осмотрели участок и срезали участок рельсов газовым оборудованием. Затем загрузили их в машину с гидроманипулятором. И увезли в пункт приема металла.

ОАО «РЖД» оценило ущерб от кражи в 75 000 рублей. А суд оценил кражу в 200 часов обязательных работ.

ИСТОЧНИК KP.RU