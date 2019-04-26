Рынок на площади Конева в Кирове планируют сделать крытым
На этой неделе на планарном заседании обсуждался вопрос о переоборудовании или вообще ликвидации рынка на площади Конева. Вопрос о его закрытии поднял депутат Кировской городской думы Алексей Вотинцев.
- Рынку не место рядом с памятником маршалу Коневу, поэтому он должен быть ликвидирован, - цитируют слова депутата «Бизнес-новости». - Тем более, там торговля идет на спад, и часть территории вообще не используется.
Глава администрации горда Кирова согласился, что место надо точно переоборудовать – рынок не должно быть видно со стороны улицы Воровского. И лучше бы прохожие и водители видели мемориальный комплекс, а не торговые платки. Илья Шульгин отметил, что
сейчас с собственниками территории обсуждается модернизация, в частности, предлагается сделать торговую площадку под крышей. Варианты решений представят на градостроительном совете.
ИСТОЧНИК KP.RU