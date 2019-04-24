В Заксобрании Кировской области предложили меры по стабилизации цен на топливо

СЕГОДНЯ 14:16 2019-04-24T14:41:48+03:00

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С 23 по 24 апреля в Санкт-Петербурге проходят заседания Совета законодателей РФ при Федеральном Собрании РФ. Участие в мероприятиях принимает и председатель Заксобрания Кировской области Владимир Быков. Он входит в состав комиссии по вопросам экономической и промышленной политики Совета законодателей РФ.

На одном из заседаний Владимир Быков выступил с докладом «О мерах по стабилизации цен на бензин и дизельное топливо». Он отметил, что принятые в 2018 году правительством России меры сдержали цены на внутреннем рынке. Однако риски для их дальнейшего повышения по-прежнему остаются.

- Решения федерального центра напрямую касались только крупных федеральных нефтяных сетей, а не региональных компаний, которые зависят от ценовой политики оптовиков, - сообщил председатель Законодательного собрания. - Необходимо выработать комплекс постоянных общегосударственных мер по стимулированию увеличения объема сбыта нефтепродуктов на внутреннем рынке страны.

Так, вятский парламент предлагает выработать механизм для сбалансирования цен по всей цепочке создания и реализации нефтепродуктов, определить единую наценку для автозаправочных станций и регламентировать вопросы ценообразования на газомоторное топливо.

Представленные предложения члены профильной комиссии поддержали единогласно. Они решили направить предложенные меры в субъекты РФ. Затем рассмотреть предложения на заседании профильного комитета Госдумы и направить их в адрес правительства России.

ИСТОЧНИК KP.RU