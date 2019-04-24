2019-04-24T09:37:22+03:00
Общество

Подрядчиков в Кирове будут штрафовать за пыль во время уборки улиц

Жители города жалуются на «пыльные бури»
Анна КРЮКОВА
Поделиться:
Техника во время уборки поднимает пыльТехника во время уборки поднимает пыльФото: Александр ГЛУЗ
Изменить размер текста:

В Кирове стартовала влажная уборка улиц. Теперь с помощью специальной техники дороги в городе должны мыть. Однако подрядчики по-прежнему поднимают в городе пыль. Этот вопрос обсудили на оперативном совещании в администрации города.

- Плюсовая температура в городе, по крайней мере, в дневное время, установилась уже давно, - отметил сити-менеджер Илья Шульгин. - Днем машины вполне могут проводить влажную уборку. Но вместо этого некоторые подрядчики устраивают «пыльные бури» и вызывают справедливые нарекания со стороны горожан.

В итоге Управление дорожной и парковой инфраструктуры направило в адрес подрядчиков телефонограмму с требованием прибирать улицы, применяя увлажнение дорожных покрытий. Иначе организациям придется выплатить штрафы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Мертвая душа» в Свечинском районе: глава администрации фиктивно устроила знакомого на должность кочегара
Филиал «Кировэнерго» реализует комплекс мер по повышению пожарной безопасности энергообъектов
В Заксобрании Кировской области предложили меры по стабилизации цен на топливо
Эксперты: водитель, сбивший 10-летнюю девочку на улице Московской, страдает хроническим алкоголизмом
Роспотребнадзор: «Массового отравления в кировской школе № 32 не было»
Кировэнерго: на строящейся подстанции «Урванцево» ведутся работы по монтажу первого трансформатора
Чтобы получить жилищный сертификат, житель ЗАТО Первомайского должен был выгнать пасынка на улицу
Прокуратура Кировской области внесла представления 13 застройщикам из-за нарушения сроков строительства
За сутки Вятка поднялась на 13 сантиметров
В Киров завезли 407 килограммов зараженных киви
«УРАЛХИМ» провел в Кировской области круглый стол по растениеводству
Кировским судебным приставам назначили нового руководителя из Башкирии
В Кировской области ищут родственников пилота Ил-14, потерпевшего крушение в Якутии
В Кировской области в 2018 году не освоили 602 миллиона на дороги и 180 миллионов на переселение из аварийных домов
Руководство «Вятича» об обысках ФСБ: «Этот случай расценивается как недоразумение, которое разрешится, надеемся, к обоюдному удовлетворению сторон»
Волосы в киселе и протухшие котлеты - так кормят в Кирове учеников школы № 32
Более семи тысяч пациентов в Кировской области воспользовались лекарственным возмещением
Кировские осужденные писали Тотальный диктант по пьесе «На дне»
В честь Дня Победы звонки и телеграммы однополчанам - бесплатно