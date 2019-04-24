Подрядчиков в Кирове будут штрафовать за пыль во время уборки улиц

СЕГОДНЯ 08:58 2019-04-24T09:37:22+03:00

Изменить размер текста: A A

В Кирове стартовала влажная уборка улиц. Теперь с помощью специальной техники дороги в городе должны мыть. Однако подрядчики по-прежнему поднимают в городе пыль. Этот вопрос обсудили на оперативном совещании в администрации города.

- Плюсовая температура в городе, по крайней мере, в дневное время, установилась уже давно, - отметил сити-менеджер Илья Шульгин. - Днем машины вполне могут проводить влажную уборку. Но вместо этого некоторые подрядчики устраивают «пыльные бури» и вызывают справедливые нарекания со стороны горожан.

В итоге Управление дорожной и парковой инфраструктуры направило в адрес подрядчиков телефонограмму с требованием прибирать улицы, применяя увлажнение дорожных покрытий. Иначе организациям придется выплатить штрафы.

ИСТОЧНИК KP.RU