Кировским судебным приставам назначили нового руководителя из Башкирии

СЕГОДНЯ 08:33 2019-04-24T10:02:06+03:00

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Во вторник, 23 апреля, в региональном УФССП представили нового начальника. Им стал Дмитрий Бровченко. Теперь он будет исполнять обязанности руководителя управления. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Кировской области.

Дмитрий Бровченко долгие годы работал на различных должностях в системе органов юстиции. В 2014 году он стал заместителем главного судебного пристава Республики Башкоркостан. Также Дмитрий Леонидович был награжден медалью «За службу» III степени, отмечен ведомственными федеральными почетными грамотами.

Во время заседания с губернатором новый руководитель сообщил, что открыт для решения любых вопросов по взаимодействию и для общения. Также Дмитрий Бровченко отметил, что готов к решению всех задач, которые стоят в нашем регионе.

ИСТОЧНИК KP.RU