Кировским судебным приставам назначили нового руководителя из Башкирии
Во вторник, 23 апреля, в региональном УФССП представили нового начальника. Им стал Дмитрий Бровченко. Теперь он будет исполнять обязанности руководителя управления. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Кировской области.
Дмитрий Бровченко долгие годы работал на различных должностях в системе органов юстиции. В 2014 году он стал заместителем главного судебного пристава Республики Башкоркостан. Также Дмитрий Леонидович был награжден медалью «За службу» III степени, отмечен ведомственными федеральными почетными грамотами.
Во время заседания с губернатором новый руководитель сообщил, что открыт для решения любых вопросов по взаимодействию и для общения. Также Дмитрий Бровченко отметил, что готов к решению всех задач, которые стоят в нашем регионе.
ИСТОЧНИК KP.RU