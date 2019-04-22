В Кирово-Чепецке профессионалы и любители закрыли зимний хоккейный сезон

СЕГОДНЯ 17:21 2019-04-22T17:53:59+03:00

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На лед, по традиции, вышли сборные команды Кирова и Кирово-Чепецка. В их составе были игроки, выступающие за профессиональные хоккейные клубы, имеющие титулы мастеров и кандидатов в мастера спорта. Торжественное закрытие зимнего сезона прошло 20 апреля. В накаленной игре победила команда из Кирово-Чепецка.

- Под патронатом полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова в округе успешно реализуется проект поддержки массового детского и юношеского хоккея «Золотая шайба», проводится окружное первенство среди студенческих команд, проходят поощрительные турниры «Надежда», - заявил на торжественном мероприятии главный федеральный инспектор по Кировской области Владимир Климов. - Важно отметить, что в этом хоккейном сезоне Кировская область показала высокий уровень подготовки спортсменов. Команда «Ангелы» стала серебряным призером среди женских сборных ПФО, с серебряными медалями домой вернулись с окружных соревнований и кировские студенты.

Участников этого спортивного события отметили наградами, грамотами и благодарственными листами.

ИСТОЧНИК KP.RU