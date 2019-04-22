2019-04-22T17:53:59+03:00
Спорт

В Кирово-Чепецке профессионалы и любители закрыли зимний хоккейный сезон

Турнир в честь этого события провели в ледовом дворце «Олимп-Арена»
Евгений ДЕМИХОВ
Поделиться:
В турнире, посвященном этому событию, победила сборная из Кирово-Чепецка. Фото: pixabay.comВ турнире, посвященном этому событию, победила сборная из Кирово-Чепецка. Фото: pixabay.com
Изменить размер текста:

На лед, по традиции, вышли сборные команды Кирова и Кирово-Чепецка. В их составе были игроки, выступающие за профессиональные хоккейные клубы, имеющие титулы мастеров и кандидатов в мастера спорта. Торжественное закрытие зимнего сезона прошло 20 апреля. В накаленной игре победила команда из Кирово-Чепецка.

- Под патронатом полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова в округе успешно реализуется проект поддержки массового детского и юношеского хоккея «Золотая шайба», проводится окружное первенство среди студенческих команд, проходят поощрительные турниры «Надежда», - заявил на торжественном мероприятии главный федеральный инспектор по Кировской области Владимир Климов. - Важно отметить, что в этом хоккейном сезоне Кировская область показала высокий уровень подготовки спортсменов. Команда «Ангелы» стала серебряным призером среди женских сборных ПФО, с серебряными медалями домой вернулись с окружных соревнований и кировские студенты.

Участников этого спортивного события отметили наградами, грамотами и благодарственными листами.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Лучшего учителя Вятки выбрали при поддержке «Ростелекома»
В Кировскую область завезли почти три тонны зараженных цитрусов из Египта
Илья Шульгин получил представление от Первомайской прокуратуры: в районе не соблюдается закон о вывозе ТКО
В администрации открылась фотовыставка к 50-летию звания «Почетный гражданин города Кирова»
Кировчане хотят благоустроить сквер вблизи дома, где погибла 3-летняя девочка
ДТП на Производственной: легковушка загорелась во время движения
В Кирово-Чепецке полицейские задержали покупателя наркотиков
Майские праздники - 2019: как будет работать «ЭнергосбыТ Плюс»?
Кировский сотрудник УФСИН помог найти тайник с двумя тысячами боеприпасов в Подмосковье
Вятка поднялась до 142 сантиметров
МРСК Центра и Приволжья успешно реализует программу по расчистке просек в Кировской области
Создатели проекта «Пешком по Вятке» объявили о старте нового сезона прогулок
В ДТП под Уржумом погибла 29-летняя девушка, еще двое мужчин получили травмы
В Уржумском районе после пожара в доме нашли тело мужчины
В Кировской области за выходные пришлось 35 раз тушить сухую траву
В Омутнинской школе-интернате из-за халатности руководства 18-летний воспитанник заболел туберкулезом
В Кирове пропала 32-летняя женщина
В Кирове поймали вора продуктов со стажем
«Искали всю ночь»: в Кирове нашли пропавшего восьмилетнего школьника
В Кирове неизвестные украли брусчатку у Дворца Пионеров
В Кировской области разыскивают 17-летнего подростка
Житель Кирова продает на «Авито» газировку за 4,5 миллиона рублей
В Кирове за день прошло девять субботников
В Кирове пожилой мужчина пытался познакомиться с девушкой, угрожая ей ножом
В Кировской области больше недели не могут найти пропавшую девушку
Роспотребнадзор выявил нарушения при проверке пищеблока кировской школы № 32
На Зональном может появиться прогулочная зеленая зона