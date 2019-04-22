В Уржумском районе после пожара в доме нашли тело мужчины

СЕГОДНЯ 12:24 2019-04-22T14:01:04+03:00

Изменить размер текста: A A

Первыми на ЧП в деревне Мари-Шуэть Уржумского района приехали местные добровольцы. Они потушили возгорание до того, как пожарная бригада успела добраться из райцентра.

- Сигнал о пожаре поступил 21 апреля в 15.28, - сообщили в ГУ МЧС России по Кировской области. - В частном жилом доме обгорели старые вещи, одеяло, закоптились стены и потолок.

Во время тушения огнеборцы нашли тело мужчины. Им оказался местный 62-летний мужчина. На момент ЧП он был в доме один. Пока неизвестно, из-за чего произошел пожар. По предварительной версии спасателей, мужчина уснул и отравился продуктами горения.

ИСТОЧНИК KP.RU