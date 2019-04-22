2019-04-22T14:01:04+03:00
Происшествия

В Уржумском районе после пожара в доме нашли тело мужчины

Спасатели предполагают, что он отравился угарным газом
Евгений ДЕМИХОВ
Поделиться:
Добровольцы потушили возгорание до приезда пожарных из райцентраДобровольцы потушили возгорание до приезда пожарных из райцентраФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Первыми на ЧП в деревне Мари-Шуэть Уржумского района приехали местные добровольцы. Они потушили возгорание до того, как пожарная бригада успела добраться из райцентра.

- Сигнал о пожаре поступил 21 апреля в 15.28, - сообщили в ГУ МЧС России по Кировской области. - В частном жилом доме обгорели старые вещи, одеяло, закоптились стены и потолок.

Во время тушения огнеборцы нашли тело мужчины. Им оказался местный 62-летний мужчина. На момент ЧП он был в доме один. Пока неизвестно, из-за чего произошел пожар. По предварительной версии спасателей, мужчина уснул и отравился продуктами горения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Лучшего учителя Вятки выбрали при поддержке «Ростелекома»
В Кировскую область завезли почти три тонны зараженных цитрусов из Египта
Илья Шульгин получил представление от Первомайской прокуратуры: в районе не соблюдается закон о вывозе ТКО
В Кирово-Чепецке профессионалы и любители закрыли зимний хоккейный сезон
В администрации открылась фотовыставка к 50-летию звания «Почетный гражданин города Кирова»
Кировчане хотят благоустроить сквер вблизи дома, где погибла 3-летняя девочка
ДТП на Производственной: легковушка загорелась во время движения
В Кирово-Чепецке полицейские задержали покупателя наркотиков
Майские праздники - 2019: как будет работать «ЭнергосбыТ Плюс»?
Кировский сотрудник УФСИН помог найти тайник с двумя тысячами боеприпасов в Подмосковье
Вятка поднялась до 142 сантиметров
МРСК Центра и Приволжья успешно реализует программу по расчистке просек в Кировской области
Создатели проекта «Пешком по Вятке» объявили о старте нового сезона прогулок
В ДТП под Уржумом погибла 29-летняя девушка, еще двое мужчин получили травмы
В Кировской области за выходные пришлось 35 раз тушить сухую траву
В Омутнинской школе-интернате из-за халатности руководства 18-летний воспитанник заболел туберкулезом
В Кирове пропала 32-летняя женщина
В Кирове поймали вора продуктов со стажем
«Искали всю ночь»: в Кирове нашли пропавшего восьмилетнего школьника
В Кирове неизвестные украли брусчатку у Дворца Пионеров
В Кировской области разыскивают 17-летнего подростка
Житель Кирова продает на «Авито» газировку за 4,5 миллиона рублей
В Кирове за день прошло девять субботников
В Кирове пожилой мужчина пытался познакомиться с девушкой, угрожая ей ножом
В Кировской области больше недели не могут найти пропавшую девушку
Роспотребнадзор выявил нарушения при проверке пищеблока кировской школы № 32
На Зональном может появиться прогулочная зеленая зона