В Кировской области за выходные произошло 35 возгораний сухой травы и мусора

СЕГОДНЯ 11:38 2019-04-22T11:38:22+03:00

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В Фаленском районе из-за неосторожного обращени с огнем в пепел превратилось 100 тонн соломы, которую заготовили летом прошлого года. Виновника инцидента так и не нашли. За прошедшие выходные это не единичный случай.

- За субботу и воскресенье огнеборцы выезжали на тушение 45 пожаров, - уточнили в ГУ МЧС России по Кировской области. - Из них 35 случаев - возгорания сухой прошлогодней травы и мусора.

К счастью, в этих пожараж люди не потрадали. Огню не удалось перекинуться на жилые дома и пристройки.

Однако, один несчастный случай все же произошел. В воскресенье, 21 апреля, 62-летний мужчина умер от угарного в своем доме.

ИСТОЧНИК KP.RU