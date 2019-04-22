В Кировской области за выходные произошло 35 возгораний сухой травы и мусора
В Фаленском районе из-за неосторожного обращени с огнем в пепел превратилось 100 тонн соломы, которую заготовили летом прошлого года. Виновника инцидента так и не нашли. За прошедшие выходные это не единичный случай.
- За субботу и воскресенье огнеборцы выезжали на тушение 45 пожаров, - уточнили в ГУ МЧС России по Кировской области. - Из них 35 случаев - возгорания сухой прошлогодней травы и мусора.
К счастью, в этих пожараж люди не потрадали. Огню не удалось перекинуться на жилые дома и пристройки.
Однако, один несчастный случай все же произошел. В воскресенье, 21 апреля, 62-летний мужчина умер от угарного в своем доме.
ИСТОЧНИК KP.RU