2019-04-22T11:38:22+03:00
Общество

В Кировской области за выходные произошло 35 возгораний сухой травы и мусора

Спасатели предупреждают о начале пожароопасного периода
Евгений ДЕМИХОВ
Поделиться:
В регионе начался пожароопасный период. Фото: ГУ МЧС России по Кировской областиВ регионе начался пожароопасный период. Фото: ГУ МЧС России по Кировской области
Изменить размер текста:

В Фаленском районе из-за неосторожного обращени с огнем в пепел превратилось 100 тонн соломы, которую заготовили летом прошлого года. Виновника инцидента так и не нашли. За прошедшие выходные это не единичный случай.

- За субботу и воскресенье огнеборцы выезжали на тушение 45 пожаров, - уточнили в ГУ МЧС России по Кировской области. - Из них 35 случаев - возгорания сухой прошлогодней травы и мусора.

К счастью, в этих пожараж люди не потрадали. Огню не удалось перекинуться на жилые дома и пристройки.

Однако, один несчастный случай все же произошел. В воскресенье, 21 апреля, 62-летний мужчина умер от угарного в своем доме.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Уржумском районе после пожара в доме нашли тело мужчины
В Омутнинской школе-интернате из-за халатности руководства 18-летний воспитанник заболел туберкулезом
В Кирове пропала 32-летняя женщина
В Кирове поймали вора продуктов со стажем
«Искали всю ночь»: в Кирове нашли пропавшего восьмилетнего школьника
В Кирове неизвестные украли брусчатку у Дворца Пионеров
В Кировской области разыскивают 17-летнего подростка
Житель Кирова продает на «Авито» газировку за 4,5 миллиона рублей
В Кирове за день прошло девять субботников
В Кирове пожилой мужчина пытался познакомиться с девушкой, угрожая ей ножом
В Кировской области больше недели не могут найти пропавшую девушку
Роспотребнадзор выявил нарушения при проверке пищеблока кировской школы № 32
На Зональном может появиться прогулочная зеленая зона