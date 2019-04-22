В Кирове пропала 32-летняя женщина

СЕГОДНЯ 11:13 2019-04-22T12:03:35+03:00

Женщина пропала пять дней назад. Фото: vk.com/lizaalert_kirov

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Кировчан просят помочь отыскать 32-летнюю женщину. Аллу Микрюкову в последний раз видели 17 апреля. С тех пор ее местонахождение неизвестно. Поиски пропавшей кировчанки начали волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» и сотрудники полиции.

Приметы пропавшей: рост 165 сантиметров, худощавое телосложение, карие глаза и ярко-рыжие окрашенные волосы до лопаток. В какую одежду была одета Алла, не сообщается.

Если вы обладаете какой-либо информацией о пропавшей, просьба сообщить по номерам: 8(800)700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU