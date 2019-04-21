В Кирове поймали вора продуктов со стажем
Сотрудники Росгвардии задержали в Кирове мужчину, подозреваемого в серии краж продуктов. В среду, 17 апреля, около 21.00 часов кировчанин зашел в магазин на улице 8 Марта. Оттуда он вынес продукты на сумму более 2,5 тысяч рублей.
- Работник магазина позвонил на «02» и сообщил, что один из жителей города не оплатил покупку, - уточнили в Управлениии Росгвардии по Кировской области. - Оперативный дежурный сообщил приметы подозреваемого всем нарядам, которые находились на маршрутах патрулирования. Вскоре молодого человека задержали в одном из дворов на улице 8 Марта.
Злоумышленником оказался ранее судимый 25-летний кировчанин. Раньше его уже задерживали за аналогичные правонарушения. Подозреваемого передали полицейским для дальнейших разбирательств.
ИСТОЧНИК KP.RU