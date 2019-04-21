В Кирове неизвестные украли брусчатку у Дворца Пионеров

СЕГОДНЯ 15:45 2019-04-21T15:45:55+03:00

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В Кирове неизвестные украли брусчатку. Несколько блоков исчезли из центра тротуара вокруг парка у Дворца Пионеров. При этом брусчатку обновили там совсем недавно. Об этом недовольные жители сообщили в группе «Злой кировчанин».

- Уже кто-то успел выковырять часть плитки, скорее всего для своих нужд, - отметили жители города. - Очень печально видеть такое отношение, куда можно обратиться, чтобы восстановить изуродованный участок тротуара?

В комментариях кировчане ответили, что скорее всего брусчатку «прихватили» с собой садоводы. Однако некоторые пользователи соцсетей отметили, что украденная часть тротуара слишком геометрической формы. Вероятно, брусчатку могли убрать и для проведения в этом месте каких-то работ.

ИСТОЧНИК KP.RU