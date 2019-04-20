2019-04-20T15:01:09+03:00
Общество

В Кирове за день прошло девять субботников

Территорию прибрали в разных частях города
Анна КРЮКОВА
Поделиться:
Субботники стартовали в Кирове с 13 апреля. Фото: duma.mo-kirov.ruСубботники стартовали в Кирове с 13 апреля. Фото: duma.mo-kirov.ru
Изменить размер текста:

В субботу, 20 апреля, на улицах Кирова прошли сразу девять субботников. На городских территориях убрали прошлогоднюю листву и мусор и разворошили снег. К мероприятиям по весеннему благоустройству присоединились депутаты и сотрудники аппарата Кировской гордумы. Они прибрали сквер им. 60-летия СССР.

- Проведение субботников - это добрая традиция, которая объединяет всех кировчан, - отметила глава Кирова Елена Ковалева. - Важно, что жители не остаются равнодушными, ведь все мы любим наш город и хотим, чтобы он был чистым и красивым.

Также сегодня неравнодушные горожане прибрали территорию скверов Дружбы, Борцам революции, на ул.Советской в Нововятском районе, в парке Победы, на площади Победы, на пересечении улиц Попова и Щорса, и на других улицах. К субботникам присоединились сотрудники предприятий и организаций города, представители общественных организаций и органов ТОС.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Кирове пожилой мужчина пытался познакомиться с девушкой, угрожая ей ножом
В Кировской области больше недели не могут найти пропавшую девушку
Роспотребнадзор выявил нарушения при проверке пищеблока кировской школы №32
На Зональном может появиться прогулочная зеленая зона
За месяц в органы опеки в Кирове поступило 219 сообщений о нарушении прав детей
В Кирове в пятницу и субботу проверят водителей на трезвость
«Чтобы граждане не падали в обморок в очередях»: в Кирове депутаты обсудили работу «ЭнергосбыТ Плюс»
«Экстрасенс» из Марий Эл избавила кировскую семью пенсионеров от «порчи» и 350 тысяч рублей
Кировчанам предлагают поучаствовать в «Народной экспертизе» кондитерской и молочной продукции
Жителя Мурашинского района оштрафовали за небрежное хранение оружия
Стало известно, где в Кирове появится новый детский сад
В Омутнинском районе водитель большегруза умер за рулем
Отопление на 450 тысяч рублей: жителям трех домов в Кирове перерасчитали необоснованную «платежку»
Кировэнерго успешно выполнил ремонтную программу первого квартала 2019 года
В Шабалинском районе обнаружили бешеную лисицу
Актер Федор Бавтриков презентует кировчанам «Миллиард»
Погода на 20 и 21 апреля 2019 в Кирове: будет солнечно и тепло
В Кирове «работник коммунальных служб» украл полмиллиона рублей из почтового отделения
Пьяный житель Омутнинска трижды за вечер сообщал в полицию о заминированных зданиях
Владимир Быков: «Мы можем установить временные рамки, но за нарушения покоя и тишины должна быть конкретная ответственность»
Пригласительные на парад Победы будут выдавать с 23 апреля
Жителя Кировской области наказали за незаконное хранение взрывчатого вещества
В майские праздники из Кирова в Москву будут ходить дополнительные поезда
В кировской школе № 32 отравились десятки детей?