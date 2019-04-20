В Кирове за день прошло девять субботников

СЕГОДНЯ 15:01 2019-04-20T15:01:09+03:00

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В субботу, 20 апреля, на улицах Кирова прошли сразу девять субботников. На городских территориях убрали прошлогоднюю листву и мусор и разворошили снег. К мероприятиям по весеннему благоустройству присоединились депутаты и сотрудники аппарата Кировской гордумы. Они прибрали сквер им. 60-летия СССР.

- Проведение субботников - это добрая традиция, которая объединяет всех кировчан, - отметила глава Кирова Елена Ковалева. - Важно, что жители не остаются равнодушными, ведь все мы любим наш город и хотим, чтобы он был чистым и красивым.

Также сегодня неравнодушные горожане прибрали территорию скверов Дружбы, Борцам революции, на ул.Советской в Нововятском районе, в парке Победы, на площади Победы, на пересечении улиц Попова и Щорса, и на других улицах. К субботникам присоединились сотрудники предприятий и организаций города, представители общественных организаций и органов ТОС.

ИСТОЧНИК KP.RU