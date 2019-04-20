В Кирове пожилой мужчина пытался познакомиться с девушкой, угрожая ей ножом
В Кирове, 13 апреля, 61-летний кировчанин пытался познакомиться с 20-летней девушкой с помощью ножа. Мужчина отдыхал в одном из развлекательных заведений на улице Строителей. Там пенсионер проявил внимание к девушке, однако она с ним знакомиться не захотела.
- Когда молодая женщина в очередной раз ответила отказом, житель Кирова достал перочинный нож и начал угрожать физической расправой, - уточнили в Управлении Росгвардии по Кировской области.
Тогда другие отдыхающие решили защитить девушку. Трое человек обезоружили мужчину. Одного из них дебошир обвинил в краже четырех тысяч рублей.
В итоге, на место происшествия приехала группа задержания вневедомственной охраны Росгвардии. Всех участников события передали полицейским для дальнейших разбирательств.
ИСТОЧНИК KP.RU