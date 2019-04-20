2019-04-20T14:19:06+03:00
Происшествия

В Кирове пожилой мужчина пытался познакомиться с девушкой, угрожая ей ножом

Пенсионера задержали сотрудники Росгвардии
Анна КРЮКОВА
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Дебошира не устроило, что девушка отказалась с ним знакомитьсяДебошира не устроило, что девушка отказалась с ним знакомитьсяФото: Александр ГЛУЗ
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В Кирове, 13 апреля, 61-летний кировчанин пытался познакомиться с 20-летней девушкой с помощью ножа. Мужчина отдыхал в одном из развлекательных заведений на улице Строителей. Там пенсионер проявил внимание к девушке, однако она с ним знакомиться не захотела.

- Когда молодая женщина в очередной раз ответила отказом, житель Кирова достал перочинный нож и начал угрожать физической расправой, - уточнили в Управлении Росгвардии по Кировской области.

Тогда другие отдыхающие решили защитить девушку. Трое человек обезоружили мужчину. Одного из них дебошир обвинил в краже четырех тысяч рублей.

В итоге, на место происшествия приехала группа задержания вневедомственной охраны Росгвардии. Всех участников события передали полицейским для дальнейших разбирательств.

ИСТОЧНИК KP.RU

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