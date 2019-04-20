В Кировской области больше недели не могут найти пропавшую девушку

СЕГОДНЯ 12:09 2019-04-20T12:09:58+03:00

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В Кировской области разыскивают 16-летнюю Алену Кыссу. Девушка пропала еще 12 апреля. В этот день она вышла из дома в поселке Оричи. С тех пор подросток на связь не выходила. Поиски Алены начали волонтеры отряда по поиску несовершеннолетних «Первый» и сотрудники полиции.

Приметы пропавшей: на вид девушке 16 лет, рост 165 сантиметров, худощавого телосложения, длинные каштановые волосы. Алена была одета в зеленое пальто, светло-голубые джинсы с прорезями на коленях и черные ботинки.

Если вы знаете, где может находиться пропавшая, просьба сообщить об этом по телефонам: 8 (922) 956-65-15 или 02 (102 с мобильного).

ИСТОЧНИК KP.RU