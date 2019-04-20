В Кировской области больше недели не могут найти пропавшую девушку
Алена Кысса пропала 12 апреля
Девушка может находиться в Кирове. Фото: vk.com/ornkirov
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В Кировской области разыскивают 16-летнюю Алену Кыссу. Девушка пропала еще 12 апреля. В этот день она вышла из дома в поселке Оричи. С тех пор подросток на связь не выходила. Поиски Алены начали волонтеры отряда по поиску несовершеннолетних «Первый» и сотрудники полиции.
Приметы пропавшей: на вид девушке 16 лет, рост 165 сантиметров, худощавого телосложения, длинные каштановые волосы. Алена была одета в зеленое пальто, светло-голубые джинсы с прорезями на коленях и черные ботинки.
Если вы знаете, где может находиться пропавшая, просьба сообщить об этом по телефонам: 8 (922) 956-65-15 или 02 (102 с мобильного).
ИСТОЧНИК KP.RU