На Зональном может появиться прогулочная зеленая зона
В первую очередь активисты планируют организовать освещение
Кировчане часто прогуливаются в небольшой роще на улице ЛенинаФото: Михаил ФРОЛОВ
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В Кирове может появиться еще одна прогулочная зеленая зона. Активные жители Ленинского района предложили благоустроить территорию для отдыха на улице Ленина от дома № 164/4 до дома № 190. Об этом сообщили в администрации Кирова.
- Пешие прогулки в этой небольшой уютной роще пользуются популярностью у местного населения, - отметила руководитель центра местной активности Ленинского района Ольга Лаймберг. - Многие кировчане занимаются здесь скандинавской ходьбой.
На работы уже выделил определенную сумму депутат Кировской гордумы. В первую очередь на территории планируется организовать освещение.
ИСТОЧНИК KP.RU