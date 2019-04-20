На Зональном может появиться прогулочная зеленая зона

СЕГОДНЯ 10:57 2019-04-20T10:57:36+03:00

Кировчане часто прогуливаются в небольшой роще на улице Ленина Фото: Михаил ФРОЛОВ

Изменить размер текста: A A

В Кирове может появиться еще одна прогулочная зеленая зона. Активные жители Ленинского района предложили благоустроить территорию для отдыха на улице Ленина от дома № 164/4 до дома № 190. Об этом сообщили в администрации Кирова.

- Пешие прогулки в этой небольшой уютной роще пользуются популярностью у местного населения, - отметила руководитель центра местной активности Ленинского района Ольга Лаймберг. - Многие кировчане занимаются здесь скандинавской ходьбой.

На работы уже выделил определенную сумму депутат Кировской гордумы. В первую очередь на территории планируется организовать освещение.

ИСТОЧНИК KP.RU