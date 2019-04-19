2019-04-19T17:45:11+03:00
Общество

За месяц в органы опеки в Кирове поступило 219 сообщений о нарушении прав детей

В Кировской гордуме обсудили, какая работа проводится по раннему выявлению семейного неблагополучия
Анна КРЮКОВА
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В прошлом году сообщений о нарушении прав детей поступало меньшеВ прошлом году сообщений о нарушении прав детей поступало меньшеФото: Мария ЛЕНЦ
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За прошедший месяц в кировское управление опеки и попечительства поступило 219 жалоб о нарушении прав детей. Сообщения приходили из школ, детских садов, поликлиник и учреждений соцобслуживания. Об этом сообщила начальник управления опеки и попечительства Любовь Лобастова на заседании постоянной комиссии по социальной сфере.

За весь прошлый год таких жалоб пришло всего 285. Любовь Михайловна считает, что прирост сообщений может быть связан с реализацией в нашем городе проекта «Детство без жестокости».

В Кировской гордуме прошло заседании постоянной комиссии по социальной сфере. Фото: duma.mo-kirov.ru

В Кировской гордуме прошло заседании постоянной комиссии по социальной сфере. Фото: duma.mo-kirov.ru

После каждого сигнала специалисты органов опеки посещали семьи, знакомились с бытовыми условиями и выясняли, угрожает ли что-то жизни или здоровью ребенка. В 2019 году из четырех семей изъяли девять детей, потому что находиться с родителями им было опасно.

Также для защиты прав детей в Кирове ведется контроль и за приемными родителями, опекунами и попечителями. В 2018 году двоих приемных родителей и одного опекуна отстранили от исполнения обязанностей из-за многочисленных нарушений.

В завершении заседания глава города Елена Ковалева отметила, что пока основную задачу - предупреждение семейного неблагополучия – решить не удалось. Однако, в целом, работа по защите прав детей активизировалась. Важно, чтобы она не стала разовой акцией, а велась постоянно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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