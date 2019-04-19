«Чтобы граждане не падали в обморок в очередях»: в Кирове депутаты обсудили работу «ЭнергосбыТ Плюс»

СЕГОДНЯ 16:31 2019-04-19T17:05:24+03:00

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Кировчане продолжают жаловаться на работу АО «ЭнергосбыТ Плюс». По словам горожан, в квитанциях то и дело всплывают ошибки, а в офисах организации - почти всегда огромные очереди. Эту проблему одной из первых обсудили депутаты на заседании постоянной комиссии Кировской гордумы по транспорту, ЖКХ, экологии и безопасности жизнедеятельности.

- Нас интересует, что предпринимается, чтобы, во-первых, сделать посещение офисов более комфортным, чтобы граждане не падали в обморок в очередях, а во-вторых, предотвратить многочисленные ошибки в счетах за услуги ЖКХ, - обратилась глава города Елена Ковалева к представителю «ЭнергосбыТ Плюс».

В ответ сотрудник организации пояснила, что сейчас компания рассматривает вариант открытия нового офиса. Кроме того, было увеличено количество окон для приема кировчан. Также без выходных работает контакт-центр, где все желающие могут получить консультацию. Ошибки же в квитанциях возникают часто по вине конкретных сотрудников. К ним применяют меры дисциплинарного характера.

Однако ответ представителя «ЭнергосбыТ Плюс» депутатов не устроил. Они отметили, что лично посещали офисы компании и каких-либо улучшений не заметили. Поэтому в мае народные избранники проведут выездное заседание, чтобы лично оценить ситуацию.

Также на заседании депутаты обсудили, как МУП «Водоканал» планирует осуществлять водоснабжение города после истечения договора аренды сетей с Кировскими коммунальными системами. Глава администрации Илья Шульгин сообщил, что работа уже идет полным ходом. К примеру, решаются вопросы обеспечения техникой, кадрами, проводится инвентаризация арендованных объектов.

ИСТОЧНИК KP.RU