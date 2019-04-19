«Экстрасенс» из Марий Эл избавила кировскую семью пенсионеров от «порчи» и 350 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 16:19 2019-04-19T16:19:45+03:00

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33-летняя жительница соседнего региона убедила стариков в том, что на них навели порчу. Женщина сказала, что может провести обряд, который избавит пенсионеров от негативного магического влияния.

- В этот момент она находилась в доме семейной пары в одной из деревень Омутнинского района, - уточнили в прокуратуре по Кировской области. - В действительности осуждённая не обладала вышеуказанными способностями, однако это не препятствовало проведению «обряда» с использованием денежных средств граждан.

После проведения магического ритуала 350 тысяч рублей пропали из дома пенсионеров. Как и сама «колдунья». Однако, найти обманщицу все же удалось. На нее завели уголовное дело за мошенничество в крупном размере.

Женщине дали два года условно. От тюрьмы ее спасли трое малолетних детей на иждивении и активное содействие в расследовании. Мошенница вернула старикам похищенные деньги.

ИСТОЧНИК KP.RU