Жителя Мурашинского района оштрафовали за небрежное хранение оружия
62-летний мужчина заплатит десять тысяч рублей за смерть сына
Отец оставлял ключи вблизи от сейфа с охотничьим ружьемФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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- 32-летний житель деревни Заборщина нашел ружье отца, зарядил его патронами и выстрелил себе в грудь, причинив смертельное ранение, - рассказали в прокуратуре по Кировской области. - 62-летнего отца признали виновным в небрежном хранении оружия, повлекшем смерть.
На суде выяснилось, что свое охотничье ружье «ИЖ 43 ЕМ» житель Мурашинского района хранил не как положено. Он оставлял ключи неподалеку от сейфа с гладкоствольным оружием. Из-за этого доступ к ружью имели те члены семьи, у кого не было разрешения на его использование.
Мужчину за смерть сына оштрафовали на десять тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU