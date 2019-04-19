Жителя Мурашинского района оштрафовали за небрежное хранение оружия

СЕГОДНЯ 14:18 2019-04-19T15:42:50+03:00

62-летний мужчина заплатит десять тысяч рублей за смерть сына

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- 32-летний житель деревни Заборщина нашел ружье отца, зарядил его патронами и выстрелил себе в грудь, причинив смертельное ранение, - рассказали в прокуратуре по Кировской области. - 62-летнего отца признали виновным в небрежном хранении оружия, повлекшем смерть.

На суде выяснилось, что свое охотничье ружье «ИЖ 43 ЕМ» житель Мурашинского района хранил не как положено. Он оставлял ключи неподалеку от сейфа с гладкоствольным оружием. Из-за этого доступ к ружью имели те члены семьи, у кого не было разрешения на его использование.

Мужчину за смерть сына оштрафовали на десять тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU