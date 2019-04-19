2019-04-19T15:42:50+03:00
Происшествия

Жителя Мурашинского района оштрафовали за небрежное хранение оружия

62-летний мужчина заплатит десять тысяч рублей за смерть сына
Евгений ДЕМИХОВ
Поделиться:
Отец оставлял ключи вблизи от сейфа с охотничьим ружьемОтец оставлял ключи вблизи от сейфа с охотничьим ружьемФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

- 32-летний житель деревни Заборщина нашел ружье отца, зарядил его патронами и выстрелил себе в грудь, причинив смертельное ранение, - рассказали в прокуратуре по Кировской области. - 62-летнего отца признали виновным в небрежном хранении оружия, повлекшем смерть.

На суде выяснилось, что свое охотничье ружье «ИЖ 43 ЕМ» житель Мурашинского района хранил не как положено. Он оставлял ключи неподалеку от сейфа с гладкоствольным оружием. Из-за этого доступ к ружью имели те члены семьи, у кого не было разрешения на его использование.

Мужчину за смерть сына оштрафовали на десять тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Чтобы граждане не падали в обморок в очередях»: в Кирове обсудили работу «ЭнергосбыТ Плюс»
«Экстрасенс» из Марий Эл избавила кировскую семью пенсионеров от «порчи» и 350 тысяч рублей
Кировчанам предлагают поучаствовать в «Народной экспертизе» кондитерской и молочной продукции
Стало известно, где в Кирове появится новый детский сад
В Омутнинском районе водитель большегруза умер за рулем
Отопление на 450 тысяч рублей: жителям трех домов в Кирове перерасчитали необоснованную «платежку»
Кировэнерго успешно выполнил ремонтную программу первого квартала 2019 года
В Шабалинском районе обнаружили бешеную лисицу
Актер Федор Бавтриков презентует кировчанам «Миллиард»
Погода на 20 и 21 апреля 2019 в Кирове: будет солнечно и тепло
В Кирове «работник коммунальных служб» украл полмиллиона рублей из почтового отделения
Пьяный житель Омутнинска трижды за вечер сообщал в полицию о заминированных зданиях
Владимир Быков: «Мы можем установить временные рамки, но за нарушения покоя и тишины должна быть конкретная ответственность»
Пригласительные на парад Победы будут выдавать с 23 апреля
Жителя Кировской области наказали за незаконное хранение взрывчатого вещества
В майские праздники из Кирова в Москву будут ходить дополнительные поезда
В кировской школе № 32 отравились десятки детей?