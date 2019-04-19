2019-04-19T15:40:18+03:00
Общество

Стало известно, где в Кирове появится новый детский сад

На строительство дошкольного учреждения выделят 180 миллионов рублей
Анна КРЮКОВА
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Новый садик построят на улице КрупскойНовый садик построят на улице КрупскойФото: Мария ЛЕНЦ
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К концу ноября в 2019 году в Кирове может появиться новый детский сад. Дошкольное учреждение планируют разместить в районе Филейки. На строительство выделят 180 млн рублей. Об этом сообщили в правительстве Кировской области.

- Новый участок под детский сад в районе Филейки сформируют уже в конце апреля, - уточнили в пресс-службе правительства. - Его точный адрес: улица Крупской, дом 5а.

Напомним, что с 2018 по 2020 год в Кировской области построят 21 садик. Средства выделяют из федерального бюджета. Шесть из них в Кирове уже готовы. Еще 10 детсадов появятся в таких городах, как Кирово-Чепецк, Мураши, Кирс, Котельнич, Советск, Слободской, в селе Бобино, поселке Фаленки, пгт Оричи и Опарино.

ИСТОЧНИК KP.RU

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