В Омутнинском районе водитель большегруза умер за рулем

СЕГОДНЯ 12:49 2019-04-19T14:54:56+03:00

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Очевидцы сообщили в скорую и Госавтоинспекцию о сошедшем с дороги грузовике. Когда медики приехали на место аварии, то увидели за рулем «Хендэ» тело 59-летнего мужчины.

- Авария произошла 18 апреля, в 15.50 часов, - уточняют в УГИБДД УМВД России по Кировской области. - По приезде на место аварии сотрудники скорой помощи констатировали смерть мужчины. Обстоятельства произошедшего уточняются, проводится проверка.

По предварительной версии полиции, мужчина, ехав по трассе, почувствовал себя плохо и потерял сознание. Грузовик на скорости слетел в кювет. Пока не удалось выяснить, что стало причиной плохого самочувствия мужчины. Кроме того, все еще неизвестно, умер водитель из-за аварии или других обстоятельств.

ИСТОЧНИК KP.RU