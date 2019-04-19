2019-04-19T14:54:56+03:00
Общество

В Омутнинском районе водитель большегруза умер за рулем

Пока неизвестно, из-за чего наступила смерть водителя
Евгений ДЕМИХОВ
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Водитель потерял сознание на ходу. Фото: УГИБДД УМВД России по Кировской областиВодитель потерял сознание на ходу. Фото: УГИБДД УМВД России по Кировской области
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Очевидцы сообщили в скорую и Госавтоинспекцию о сошедшем с дороги грузовике. Когда медики приехали на место аварии, то увидели за рулем «Хендэ» тело 59-летнего мужчины.

- Авария произошла 18 апреля, в 15.50 часов, - уточняют в УГИБДД УМВД России по Кировской области. - По приезде на место аварии сотрудники скорой помощи констатировали смерть мужчины. Обстоятельства произошедшего уточняются, проводится проверка.

По предварительной версии полиции, мужчина, ехав по трассе, почувствовал себя плохо и потерял сознание. Грузовик на скорости слетел в кювет. Пока не удалось выяснить, что стало причиной плохого самочувствия мужчины. Кроме того, все еще неизвестно, умер водитель из-за аварии или других обстоятельств.

ИСТОЧНИК KP.RU

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