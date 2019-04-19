2019-04-19T13:06:10+03:00
Недвижимость

Отопление на 450 тысяч рублей: жителям трех домов в Кирове перерасчитали необоснованную «платежку»

Теплоснабжающая компания исправила завышенные суммы, но все равно получила штраф
Евгений ДЕМИХОВ
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Кировчанам пришли квитанции за услугу, которую они не получалиКировчанам пришли квитанции за услугу, которую они не получалиФото: Олег УКЛАДОВ
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Жильцам домов на улице Производственной, 5, Хлыновской, 22, Сурикова, 32, насчитали потребление тепла аж на полмиллиона. У кировчан возник резонный вопрос: за что такие колоссальные деньги? Они обратились в «ЭнергосбыТ Плюс» и Госжилинспекцию.

- Установлено, что в сентябре 2018 года услуга по отоплению данных домов не предоставлялась, - сообщили в прокуратуре Ленинского района города Кирова. - В отношении АО «КТК» возбуждено административное дело по статье «Обман потребителя». Суд оштрафовал организацию на 20 тысяч рублей.

Кроме того, в теплоснабжающую компанию направили предписание - сделать перерасчет. В организации признали свою ошибку.

- Причина ошибки самостоятельно выявлена и устранена в следующем расчетном периоде, - сообщили в «ЭнергосбыТ Плюс». - Начисление платы за коммунальную услугу по отоплению за сентябрь 2018 года по указанным домам было снято в полном объеме. Излишне оплаченные потребителями суммы были зачтены при оплате будущих расчетных периодов, уменьшены суммы к оплате за текущий месяц, в котором произведен перерасчет. Нарушенные права потребителей перерасчетом восстановлены.

В организации пояснили, что сделано это было еще до обращения ГЖИ в прокуратуру. Кроме того, виновных сотрудников компании привлекли к ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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