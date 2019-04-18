В Кирове «работник коммунальных служб» урал полмиллиона рублей из почтового отделения

СЕГОДНЯ 18:34 2019-04-18T18:34:27+03:00

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Кировское почтовое отделение стало жертвой серийного вора. 5 октября 2018 года из служебного помещения отделения пропало 460 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД Росси по Кировской области.

Сотрудники почты рассказали полицейским, что к ним к ним пришел мужчина, представившийся работником коммунальных служб. Ему необходимо было устранить протечку водопровода в служебном помещении. Работники проводили мужчину до нужной комнаты и оставили его одного. После всех «ремонтных работ» неизвестный ушел, забрав с собой полмиллиона рублей.

По данному факту возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК России «Кража, совершенная в крупном размере». В ходе расследования выяснилось, что мужчина совершил подобную кражу и в Чебоксарах Чувашской Республики. Кировские полицейские выехали в соседний регион. Там, вместе с коллегами они нашли подозреваемого - 58-летнего жителя Московской области. Мужчина сознался в том, что украл деньги из кировского отделения почты. Его арестовали. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU