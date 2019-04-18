Пригласительные на парад Победы будут выдавать с 23 апреля

СЕГОДНЯ 16:56 2019-04-18T18:20:41+03:00

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На парад Победы 9 мая администрация города выпустит 8 000 пригласительных билетов. Выдавать их начнут с 23 апреля.

- Пропуск кировчан на Театральную площадь в День Победы по пригласительным - практика не новая, ей лет десять, - пояснили в департаменте организационной работы и делопроизводства администрации Кирова. - Делается это исключительно из соображений безопасности. Так как вместимость площади - чуть более 10 тысяч человек, а для прохождения войск Кировского гарнизона требуется определенное пространство. Из-за этого количество людей, которые могут прийти на праздник, сокращено.

Традиционно тысяча билетов предназначена для ветеранов Великой Отечественной войны и сопровождающих их лиц, для ветеранов локальных войн и вооруженных сил.

Другая тысяча будет реализована через общественные объединения и политические партии. 3000 пригласительных направлены на предприятия и в учреждения города. Кроме того, кировчане смогут получить пригласительный билет и в территориальном управлении района, где они проживают.

Проход на парад Победы будет осуществляться через три контрольно-пропускных пункта: у драматического театра на улице Карла Маркса, со стороны выставочного зала на улице Карла Либкнехта, со стороны пересечения улиц Карла Либкнехта и Преображенской.

Парад Победы начнется в 10.00. А в 12.00 будет дан старт торжественному шествию «Бессмертного полка». Чтобы в нем принять участие, не надо получать отдельные пригласительные билеты, достаточно подойти к Театральной площади с памятным штандартом.

Отметим, что пригласительные билеты выдаются бесплатно! Если вам пытаются продать билет на парад Победы, знайте: перед вами мошенник.

ИСТОЧНИК KP.RU