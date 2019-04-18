2019-04-18T17:12:42+03:00
Общество

Жителя Кировской области наказали за незаконное хранение взрывчатого вещества

Он хранил порох без разрешения
Евгений ДЕМИХОВ
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Полиция нашла незаконное взрывчатое вещество во время проверок бывших владельцев оружияПолиция нашла незаконное взрывчатое вещество во время проверок бывших владельцев оружияФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Жителя Верхнекамского района отправили под суд. В его доме нашли бездымный порох.

- Сотрудники полиции проверяли бывших владельцев огнестрельного оружия, - пояснили в прокуратуре Верхнекамского района. - Выяснилось, что у одного из местных жителей два года хранились запасы пороха без разрешения на хранение оружия и боеприпасов.

На мужчину завели уголовное дело по статье «Незаконное хранение взрывчатого вещества». Виновного в подобном преступлении могут лишить свободы на срок до пяти лет. Однако с учетом смягчающих обстоятельств и признания вины суд приговорил мужчину к шести месяцам ограничения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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