2019-04-18T17:11:33+03:00
Общество

В майские праздники из Кирова в Москву будут ходить дополнительные поезда

Всего ГЖД добавит 18 рейсов
Елизавета Захарова
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Из Кирова в Москву и обратно в майские праздники пустят еще восемнадцать дополнительных поездовИз Кирова в Москву и обратно в майские праздники пустят еще восемнадцать дополнительных поездовФото: Олег ЗОЛОТО
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В мае традиционно становится больше желающих съездить на отдых. Поэтому в каждые майские праздники ГЖД увеличивает количество поездов сообщением Киров - Москва - Киров.

Так, дополнительный поезд № 271 из нашего города в столицу отправится 29 апреля, 1, 5, 9 и 13 мая, в 00.40. В Москву поезд прибудет в 15.58 в эти же сутки. 11 мая этот состав отправится в девять часов вечера из Кирова и прибудет в столицу 12 мая, в 12.33.

А поезда № 272 сообщением Москва - Киров отправятся 29 апреля, 1, 9, 12 и 13 мая, в 23.55, а прибудут в 11.58 уже на следующие сутки. Также доппоезд выедет из Москвы 5 мая, в 22.50, а прибудет в 12.28.

Поезд № 283 отправится из Кирова 30 апреля и 8 мая, в 00.40, прибудет в столицу в эти же сутки, в 19.58. Обратно в Киров можно будет доехать на поезде № 284, который отправится из Москвы 1, 9 мая, в 1.10, и прибудет в 16.38.

Кроме того, из Кирова в Москву и обратно будет ходить еще один дополнительный поезд. Из столицы состав № 252 отправится 30 апреля и 8 мая, в 23.45, на Вятку он придет на следующие сутки, в 11.48. Обратно в Москву поезд выедет 5 и 12 мая, в 14.20, и прибудет в 5.58 следующего дня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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